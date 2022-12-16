Teoman'dan flaş açıklama...

Spor giyim tarzıyla dikkat çeken Teoman, "Filmi çok övdüler, ben de merak ettim. Sinema saatini bekliyorum. Sinema izlemeyi çok severim. Hayatım boyunca sinema gibi kültürel şeylere para harcadım" dedi."HESABIMDAKİ PARAYI BİLMİYORUM"Ünlü şarkıcı, "Geleceğiniz için hiç birikim yaptınız mı?" sorusuna, "Çok param yok aslında ama olmasını isterdim. Belli bir yaştan sonra sahneleri bırakmayı düşünüyorum. Hesabımda ne kadar para olduğunu hiç bilmiyorum ama cebimdeki parayı bilirim" yanıtını verdi."ŞEHİR HAYATINI SEVİYORUM""Sahneleri bıraktıktan sonra köy hayatı yaşama gibi düşünceniz var mı?" sorusu üzerine ise Teoman, "Hayır, ben şehir hayatını seviyorum. Doğayla ilgili pek bir alakam yok" şekkinde konuştu.