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Pelin Öztekin'den yeni film müjdesi...

2021 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, yönetmenliğini Onur Öğden’in yaptığı ‘Kızı Kazan Aşk’ın başrolünde yer alıyor. Öztekin, filmin başlayan çekimleri için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gitti.

Ekleme: 16.12.2022 - 01:06 Güncelleme: 16.12.2022 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Tuan Tunalı ile başrollerini paylaşacağı ‘Kızı Kazan Aşk’ filminde Pelin Öztekin, 'Özge' adında keyfine düşkün, başına buyruk, özgür ve kafası attığında gözü kararan, aile kurmaya hevesli, gerçek aşkı arayan bir genç kadını canlandıracak.

Pelin Öztekin'den yeni film müjdesi...

Romantik komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda; Pelin Öztekin'in yanı sıra Burak Alkaş, Mehmet Çepiş, Ferdi Sancar, Ahmet Dursun, Tolga Öz ve Tuğçe Baltalı bulunuyor.

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