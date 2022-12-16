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Emina Jahovic'ten umre ziyareti

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Mekke ve Medine'ye gitti. Umre ziyaretinde bulunan Jahovic, o anları takipçileriyle paylaştı

Ekleme: 16.12.2022 - 10:42 Güncelleme: 16.12.2022 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
2008'de evlendiği Mustafa Sandal'dan 2018'de boşanan Emina Jahovic, Mekke ve Medine'ye gitti.

Jahovic, kutsal toprakları ziyaret etti. Umreye giden Emina Jahovic, çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınladı. 40 yaşındaki şarkıcının paylaşımları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Öte yandan Yaman ve Yavuz adında iki çocukları bulunan Mustafa Sandal ile Emina Sandal’ın 10 yıllık evliliği "anlaşmalı" olarak sona ermişti. Çiftin aralarında hazırladıkları protokolde şunlar yer alıyordu: Mustafa Sandal, müşterek çocuklar için 10 bin, Emina Sandal için 15 bin lira nafaka ödeyecek. Mustafa Sandal, boşandığı eşine Sırbistan’da 250 bin Euro’ya bir ev alacak. Beykoz’daki ev en az 3 milyon dolara satılacak. Bu paranın 2 milyon doları Emina Sandal’a, 1 milyon doları Mustafa Sandal’a verilecek.

NAFAKA YÜZÜNDEN ESKİ EŞİYLE DAVALIK OLMUŞTU

Öte yandan eski eşiyle nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, daha önce "Erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Beni karıştırmayın artık gerçekten nafakayı umursamıyorum. Ben de bıraktım artık. Herkes mutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklama sonrası "Mustafa Sandal'dan tepki geldi mi?" şeklindeki soruya "Yok, iyiyiz. 2023'e bu negatif konularla girmek istemiyorum. Her şey çok güzel olacak" yanıtını vermişti.

"BEN OĞULLARIMI ÖYLE YETİŞTİRİYORUM"

Emina Jahovic, "Erkek adam gibi davranmalı" şeklindeki sözlerinin sert bir açıklama olduğu ifade edilmesi üzerine konuyla ilgili şunları söylemişti:

Ben oğullarımı öyle yetiştiriyorum. Bir gün inşallah evlendikleri zaman kendi eşine sahip çıkabilecek kadar güçlü olmaları lazım. Sadece o. Çünkü kadın doğurur, aileyi korur. Bir hiyerarşi var burada. O yüzden 'Adam gibi adam olsunlar' derim. Her zaman düşünürüm, benim ağabeyim, babam herkes öyle. Ben Boşnak aileden geliyorum. Herkes öyle büyüdü. Ben öyle biliyorum başka türlü bilmiyorum.

"BOŞANMA BİRAZ DAHA FARKLI OLSAYDI İYİ OLURDU"

Jahovic, "Mustafa Sandal ile boşanma sonrası sizin için zor oldu mu, maddi olarak yıprandınız mı?" sorusuna ise "Yok, yıpranmadım çok fazla. İyiyim, mutluyum ben her türlü" cevabını verdi. Şarkıcı, "Boşanma süreci istediğiniz gibi mi olmadı?" sorularına ise, "Yani, biraz daha farklı olsaydı daha iyi olurdu. Gerçekten artık onunla alakalı konuşmak istemiyorum. Tamamen kapattım" yanıtını vermişti.

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