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Demet Özdemir'den 2022 değerlendirmesi

Geçtiğimiz aylarda hayatını şarkıcı Oğuzhan Koç'a birleştiren Demet Özdemir, 2022 yılının kendisi için güzel geçtiğini söyledi.

Ekleme: 16.12.2022 - 09:43 Güncelleme: 16.12.2022 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Yeni evli çift Oğuzhan Koç ve eşi Demet Özdemir çifti, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"Hanımın onayı alındı"

Oğuzhan Koç “Yeni şarkım çıkıyor. Klibini Demet’e izlettim” dedi. Muhabirlerin “Demet Hanım’ın fikrine göre mi klibi yayınlayacaktınız peki?” sorusuna Koç “Hanımın onayını aldım” cevabını verdi.

Yılbaşı planlarından da bahseden çift “İkimizin de işleri çok yoğun. Bu yüzden bu yılbaşını birbirimize ayırdık. Nereye gideceğimiz belli değil” diye konuştu.

"Allah herkese nasip etsin"

Nikah masasına oturduğu 2022 yılını değerlendiren Özdemir “Allah herkese de nasip etsin. Çok güzel geçti. Sürprizlerle doluydu başlangıcı. Sonucu çok heyecan vericiydi. İnşallah bir sonraki yıl da bir öncekini aratmaz” dedi.
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