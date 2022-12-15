Ünlü çiftten üzücü haber geldi!

Ünlü oyuncular Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, önceki yaz kısa bir ayrılık süreci yaşadıktan sonra 'Aşk yeniden' demişti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten bir kez daha üzücü haber geldi.

Dijital platformda yayınlanacak dizisinin çekimleri devam eden Aras Bulut İynemli ile kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal'ın, bir kez daha yollarını ayırdığı konuşuluyor.İkilinin, yaşadıkları gerginliğin ardından karşılıklı olarak ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Çiftin yakın çevresi, beraberliğin bu kez kesin olarak bittiğini dile getiriyor.