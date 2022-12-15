Merve Özbey oğlu'nun fotoğrafını paylaştı!

İki yıl önce Kenan Koçak ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçen eylül ayında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Merve Özbey, şimdi ise bebeğinin yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı.

2020 yılında Kenan Koçak ile dünyaevine giren şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü dünyaya getirmişti. Geçen eylül ayında da ikinci çocuğunu kucağına alan Özbey, mutluluğuna mutluluk katmıştı. Kariyerinde başarılı adımlar atan Merve Özbey, özel hayatındaki gelişmeler ile de dikkat çekiyor."MERHABA BEN EMİR"Merve Özbey, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Oğlu Emir'in yüzünü ilk kez gösteren şarkıcı, "Merhaba ben EMİR. Nam-ı diğer EMİİİİ" sözleriyle paylaştı.