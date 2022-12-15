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Merve Boluğur'dan şok hareket!

Merve Boluğur, Etiler'deki bir alışveriş merkezinin yemek katında elinde alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir adamın masasına oturdu

Ekleme: 15.12.2022 - 09:20 Güncelleme: 15.12.2022 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
DJ Mert Aydın ile 53 günlük evliliğini 23 Kasım'da sonlandıran Merve Boluğur, Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, bir alışveriş merkezinin yemek katında objektiflere yansıdı.

HİÇ TANIMADIĞI ADAMIN MASASINA OTURDU

Elinde yemek tabağı ve alkol şişesiyle hiç tanımadığı bir kişinin masasına oturan Boluğur, bir anda karşısındakine ilginç sorular sormaya başladı. Sorular karşısında şoke olan kişi ise masadan kalkarak, başka bir yere geçti. Merve Boluğur'u elinde alkol şişesiyle görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KAFALARI KARIŞTIRDILAR

Geçtiğimiz ay boşanan çift, birkaç gün önce bir mekânda buluşmuştu. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını görmüştü. Keyifleri kaçan Merve Boluğur ile Mert Aydın, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız olmuştu. Ayrılan çifti görenler, 'Zaten reklam birlikteliği için bir araya geldiler' şeklinde konuşmuştu.

Merve Boluğur'dan şok hareket!

'YÜRÜTEMEDİK'

Boşanmanın ardından avukatı ile adliyeden çıkan Aydın, 'Olmadı. Yürütemedik. Merve'ye her şey için çok teşekkür ederim' ifadelerini kullanmıştı.

'GÜZEL GÜNLERİMİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Basına yansıyan 'ayrılık' haberlerinin ardından ünlü oyuncu, 'Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler' mesajını paylaşmıştı. Boluğur, ardından sosyal medya hesabından da 'Aydın' soyadını kaldırmıştı.

BOŞANMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı. Ünlü oyuncu 'En çok ders çıkardığın olay?' sorusuna 'Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım' yanıtını verdi. Merve Boluğur'un son zamanlardaki paylaşımlarında eşine yer vermemesi ve alyansını çıkarması iddiaları güçlendirmişti.

NİKAHTA SOĞUK RÜZGARLAR

Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Merve Boluğur ve Dj Mert Aydın'ın nikahı kıyılırken Aydın'ın arkadaşlarından bir sürpriz gelmişti. İmzalar atılmadan önce Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' şarkısının 'Son pişmanlık neye yarar' bölümü çalındı. Boluğur, gülerek 'ne alaka' sözleriyle sitem etti.
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