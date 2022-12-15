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İşte 'Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu fenomen yarışma 'Survivor'ın yeni sezonunda mücadele edecek ilk ismi geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şarkıcı Berdan Mardini'den sonra ikinci yarışmacı da resmen açıklandı. Son olarak eski şampiyonların da boy gösterdiği 'All Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın kupayı kazanması tartışma konusu olmuştu.

Ekleme: 15.12.2022 - 00:49 Güncelleme: 15.12.2022 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı, çok izlenen formatı Survivor için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda vermişti. Ünlü televizyoncu, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti.

"AKLIN ÖN PLANDA OLDUĞU YENİ BİR SURVİVOR GELİYOR"

Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.

İşte 'Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı...

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR!

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını önceki gün açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Berdan Mardini olmuştu.

İşte 'Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı...

İKİNCİ SÜRPRİZ ÜMİT ERDİM

Berdan Mardini'nin ardından 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ikinci isim belli oldu. Acun Ilıcalı, 'Var mısın Arif' karakterini canlandırdığı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle yıldızı parlayan, daha sonra verdiği kilolarla gündem olan Ümit Erdim'in de Survivor'da mücadele edeceğini açıkladı ve ünlü oyuncuya başarılar diledi.
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