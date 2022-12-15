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Beyaz Gazete
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Hande Erçel aşkı ünlü basketbolcuda buldu

Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım'dan sonra gönlünü Kartal Özmızrak'a kaptırdı.

Ekleme: 15.12.2022 - 10:17 Güncelleme: 15.12.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştıktan sonra Kerem Bursin ile büyük aşk yaşayan Hande Erçel ayrılık sonrası Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile beraber olmuştu.

Yeni sevgilisi basketbolcu
Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen Hande Erçel, yeni sevgilisini oyuncu değil basketbolcu seçti. Ünlü oyuncunun Bahçeşehir Koleji'nin başarılı oyuncusu Kartal Özmızrak ile birlikte olduğu iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; kısa zaman önce arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşları ile bir araya geldi ve bu gecede aşkın ilk karesi ortaya çıktı.

Hande Erçel aşkı ünlü basketbolcuda buldu
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