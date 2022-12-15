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Gerçek ortaya çıktı! Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü neden ayrıldı? İlk açıklama geldi!

Ayrılığın perde arkası ortayı çıktı. Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'nün, beş yıllık ilişkilerine nokta koyduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle sıkça adlarından söz ettiren ikiliden Ergüçlü, Etiler'de görüntülendi. 30 yaşındaki güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili çok konuşulan iddiayı doğrularken, ayrılık nedeni hakkında ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar…

Ekleme: 15.12.2022 - 15:13 Güncelleme: 15.12.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz ay bir dijital platformun verdiği davete katılmış, transparan elbisesi ile tüm bakışları üzerinde toplamıştı. İddialı tarzıyla çok konuşulan 30 yaşındaki güzel, "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Ne zaman giyeceğim sanki bir daha?" sözleriyle iddialı bir açıklamada bulunmuştu.

"ONUR DAHA DA AÇIK GİYİNMEMİ İSTİYOR"

Ünlü oyuncu, "Onur Bey kıyafetleriniz için ne diyor?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: Onur beni yüreklendiriyor. Bazen ben 'Acaba çok mu açık?' diye düşünürken, o bana daha da açığını giymem gerektiğini söylüyor. Sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor.

"HEP BERABER TARİH SEÇELİM, O ZAMAN EVLENELİM"

Bu sözlerden sonra Cihangir'de objektiflere yansıyan Onur Ünlü ise "Hazal Hanım'la evlilik tarihini belirlediniz mi, ne zaman evleneceksiniz?" sorusu karşısında espri yaparak, "Bu çok özel bir soru. Hep beraber bir tarih seçelim, o zaman evlenelim!" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖZEL HAYATIMIZLA GÜNDEME GELMEK İSTEMİYORUZ"

25 yaşında 'Deli Yürek' dizisinde çalışarak sektöre adım atan Onur Ünlü, bir hafta önce katıldığı programda, sunucunun "Özel hayatınızla ilgili sizinle çok uğraşıyorlar" yorumu üzerine şunları söylemişti: Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz. Buradan bir şey çıkmayınca daha da sinirleniyor. Bir sorun olsa belki bir-iki vurup, bırakacaklar bizi ama bilemiyorum.

"REYTİNG OLAYI ENTERASAN BİR DENGE"

Hazar Ergüçlü ise önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Dizisi bittiği için üzgün olduğunu belirten oyuncu, "Enterasan bir denge reyting olayı. Projelere çok tartarak yaklaşmak gerekiyor. Biz de bunu yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz gün Hazar Ergüçlü ile beş yıldır birlikte olduğu yönetmen Onur Ünlü'nün yollarını ayırdığına dair haberler çıkmıştı.
Güzel oyuncu, bu iddialar hakkında, "Evet, Onur Ünlü ile yollarımızı ayırdık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 'Beş yıllık bir yıpranma yaşandı' diyebiliriz. Hala her şeyim, ailemden birisi gibi ama ayrılıklar da sevdaya dahil" ifadelerini kullandı.



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