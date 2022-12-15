Çağatay Ulusoy'dan imaj değişimi

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı Centilmen dizisi için kamera karşısına geçti. Netflix'te yayınlanacak olan Centilmen dizisinde farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olan Çağatay Ulusoy, imaj değişikliğine gitti. Ulusoy, yeni rolü için saçlarını uzatarak sakalını kesti.

Kağıttan Hayatlar, Yeşilçam ve Hakan Muhafız gibi ses getiren projelerde rol almış olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, şimdilerde Netflix'te ekrana getirilecek olan "Centilmen" dizisinin başrolü için imzasını attı. Merakla beklenen dizinin setinden ilk kare geldi.Lale Başar ile Centilmen dizisinde rol alan ünlü oyuncu, aşık olduktan sonra hayatı değiştiren jigoloyu canlandıracak. Yeni projesi için imaj değiştiren Çağatay Ulusoy, sakalını kestirerek saçlarını da uzattı. Oyuncunun yeni imajı da Başar ile sette verdiği pozla ortaya çıktı. İşte Çağatay Ulusoy'un yeni imajı;