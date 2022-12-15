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'Aydınlıkevler'de Yılmaz Erdoğan sürprizi...

Usta oyuncu Demet Akbağ’ın 15 yıl sonra tiyatro sahnesine döndüğü ‘Aydınlıkevler’ı izlemeye gelen Ankaralılar, büyük bir sürprizle karşılaştı. Oyunun yazarı Yılmaz Erdoğan, yakın arkadaşı Akbağ’ın anonsuyla sahneye çıktı ve duygularını dile getirdi.

Ekleme: 15.12.2022 - 00:27 Güncelleme: 15.12.2022 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Erdoğan'ın 20 yıl aranın ardından tiyatro yazarlığına döndüğü Aydınlıkevler oyunu, ikinci kez Ankara seyircisiyle buluştu. Sanatçı, seyircilerle birlikte oyunu izledikten sonra sahneye çıktı.

'HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM BİR ŞEY'

Ankara'da geçen gençliği sırasında yaşadıklarından yola çıkarak oyunu yazdığını anlatan Yılmaz Erdoğan, 'Benim için kelimenin tam anlamıyla gerçek üstü bir durum bu. Çünkü 1973 yılında Ankara'ya geldik, ilk gün sokağa çıktık bir duvar vardı, arkasında ne olduğunu anlayamamıştım, hâlâ anlayamadım. Baktım anlayamıyorum bir oyun yazdım ama çok uzun sürdü bu oyunu yazması. Şimdi aranızda bu oyunun kahramanlarını görüyorum. Öykünün gerçek kahramanlarının önünde bu deneyimi yaşamış olmak benim için hayatım boyunca unutmayacağım bir şey. Sizin gösterdiğiniz ilgi ve destek olmasaydı böyle bir oyun da olmayacaktı. Bilenler biliyor ben bu oyunu Zafer Çika'ya adadım, çünkü bir tiyatro oyunu yazmam için yoğun bir baskısı olmuştu. Ankara'da oynadığımız bu oyunu da Nebi Tolga Yılmaz'ın oynadığı ve genç yaşta kaybettiğimiz Muharrem Özbakır'a adıyorum. Bu arada çok az yazdığım şeyin mesajı bu kadar net olmuştur; Oyununuzu adam gibi oynayın, camlarımızı da kırmayın!' dedi.

'Aydınlıkevler'de Yılmaz Erdoğan sürprizi...

Yönetmenliğini Serdar Biliş'in üstlendiği, sahne tasarımı Cem Yılmazer imzası taşıyan Aydınlıkevler'in kadrosunda; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal'ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

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