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Aleyna Tilki hastalığını açıkladı!

22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, hastalığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Ekleme: 15.12.2022 - 09:16 Güncelleme: 15.12.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Sen Olsan Bari, Cevapsız Çınlama gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki'den kötü haber geldi.

Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medya üzerinden açıkladı:

"Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim"

"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum.

"Maske edinin"

Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin"
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