Kaza geçiren Nurettin Sönmez ameliyat oldu!

Talihsiz bir kaza geçiren Nurettin Sönmez, geçirdiği ameliyat sonrası hastane odasında çekilen, sağ kolu alçılı halde bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı."KOLUM KİLİDİ BOZUK KAPININ CAMINA GİRDİ"Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, "Bir kez daha aynısı olmuştu. Ertesi gün sete gidecekken başıma bir kaza gelmişti. Yine öyle oldu. Kolum dirseğimle vurarak açmaya çalıştığım kilidi bozuk kapının camına girdi. Atlatılabilirse eğer, her kaza çok şey anlatır kişiye ve insanların kalplerini ortaya çıkartır gün gibi. Her şeyden önce işlev kaybı riski taşıdığım, çok zorlu ve beni ikinci kez böyle büyük bir operasyonda ameliyat eden doktoruma müteşekkirim" açıklamasında bulundu.Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajı geldi.