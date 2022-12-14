  • USD: 18,62 - 18,66
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gupse Özay kendisini tiye aldı!

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Gupse Özay, gözaltlarını siyaha boyayarak eğlenceli bir video çekti. Bebek bakarken yaşadığı zorlukları tiye alan oyuncu, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası" dedi.

Ekleme: 14.12.2022 - 01:46 Güncelleme: 14.12.2022 - 01:46 / Editör: Ozge Selin
2020 yılında altı yıllık sevgilisi Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, eylül ayında "Jan Asya" adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Vaktini kızına ayıran oyuncu, bu süreçte yaşadığı yorgunluğu anlattı.

"YORGUNLUK VAR AMA ZORLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Özay, bu sefer gözaltını boyayarak bir video yayınladı. Anne olmanın zorluklarına değinen oyuncu, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle abartıldığı gibi 'makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' falan gibi bir şey yok. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Benim için keyifli geçti" dedi.

Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...
Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da...
Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi
Üçüncü durak Almanya: Kılıçdaroğlu'nun icazet seferi yarın başlıyor
TUSAŞ'ın yeni insansız savaş uçağı ANKA-3 MİUS geliyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık vetosu!
CHP'li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz'
Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç sorunu açıklaması... '1-2 gün içerisinde çözüm için adım atılacak'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat oyununa izin vermeyiz
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi
Putin acil emir verdi ABD harekete geçti: Sesten beş kat hızlı füzeler ateşlendi
AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
HDP’li Paylan’a tepki! 'HDP’li belediyeleriniz bizi mağdur ederken neredeydiniz?'
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme
İzmir’i sağanak vurdu, araçlar suda mahsur kaldı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak