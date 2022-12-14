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Gökhan Alkan dolandırıldı!

Oyuncu Gökhan Alkan, popüler bir emlak kiralama sitesinden ev kiralamak isterken dolandırıldı.

Ekleme: 14.12.2022 - 09:18 Güncelleme: 14.12.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıl ünlü bir emlak kiralama sitesinden kiralık daire bakıyordu. Beşiktaş'ta beğendiği lüks bir daireye talip olan Alkan, sitede emlak sahibi olarak görünen şahısla iletişime geçti.

Bin lira yolladı

Detaylarda anlaşan ünlü sanatçı, kendisini emlak sahibi olarak tanıtan Ali Ekber G.'ye kaparo adı altında bin lira para gönderdi. Ertesi gün kontrat imzalamak ve daireyi görmek için Ali Ekber G.'yi arayan Alkan, numaranın kullanım dışı olduğunu gördü. Defalarca aramasına rağmen daire sahibine ulaşamayan ünlü isim, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Manisa'da yakalandı

Sabah'ın haberine göre, Alkan'ın para gönderdiği IBAN hesabının sahibi tespit edildi. Ali Ekber G.'nin parayı Manisa'daki bir ATM'den çektiği belirlendi. İfadesi alınan Ali Ekber G., geçen yıl Ağustos ayında cüzdanını kaybettiğini, cüzdanında kimliğinin ve banka kartlarının bulunduğunu, banka kartlarının üzerinde de şifrelerin yazılı olduğu bir kağıt bulunduğunu ileri sürdü. Kendisinin dolandırıcı olmadığını ileri süren Ali Ekber G.'nin aynı suçlardan benzer sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda ünlü oyuncuyu dolandırdığı belirtilen Ali Ekber G. hakkında, 'Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Gökhan Alkan, İstanbul Adliyesine geldi. Ünlü oyuncu hakim karşısında maruz kaldığı dolandırıcılığı anlattı.

"Kapora istedi"

Alkan, 'Ünlü bir sitede daire gördüm. Dairenin ilan sahibi olan şahsı aradım. Dairenin fotoğraflarda görüldüğü gibi olduğunu söyleyince ben kiralamak için talip oldum. Bana kaparo yatırmam gerektiğini söyledi. Bin lira gönderdim. Ertesi gün buluşup, kontrat imzalayacaktık. Aradığımda şahsa ulaşamadım ve dolandırıldığımı anladım' dedi.
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