Doğal güzelliği dikkat çekti!

Sahnelerin başarılı isimlerinden Bengü, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. İş insanı Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi 43 yaşındaki şarkıcı, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Yılbaşı için alışverişe çıktığını söyleyen Bengü, "Yılbaşı için erkenden alışverişe çıktım. Sahne ve konser çalışmalarımız devam ediyor. Bugünde böyle bir vaktim olduğundan değerlendirmek istedim" dedi.YILBAŞINDA SARIKAMIŞ SAHNESİNDEYeni yılı sahnede karşılayacağını belirten ünlü şarkıcı, "Yılbaşı sahnemiz Kars Sarıkamış'ta olacak. Şimdiden herkese güzel bir yıl diliyorum" açıklamasında bulundu.Öte yandan Bengü'nün makyajsız, doğal güzelliği dikkatlerden kaçmadı.