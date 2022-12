'Cüzdan' paylaşımı gündem oldu!

Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı ‘Yargı' dizisinde 'Savcı Ilgaz' karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, geçtiğimiz ay Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 40 yaşındaki oyuncu, dizideki partneri Pınar Deniz'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:'Biz çok keyif alıyoruz birlikte çalışmaktan. İnsanlar bizi yakıştırıyor, geçen Pınar söylemiş hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu, bizim yakışmamızdı''BEN DE 'BU KADAR DA OLMAZ' DİYORUM'Dizide her bölümün merak uyandıran bir sonu olması hakkında Urgancıoğlu, “Ben de senaryoyu okuyunca, 'Bu kadar da olmaz' diyorum. Hatta 3-4 kere tekrar okuyorum. Senaristimiz Sema'nın (Ergenekon) ellerine sağlık. Her bölüm biz de, seyirci de merak halinde oluyor” açıklamasını yapmıştı.SOLUĞU ALAÇATI'DA ALDIUrgancıoğlu, yaz sezonunda ise soluğu Alaçatı'da almıştı. Ilıca'daki evinden çıkarken görüntülenen Urgancıoğlu, sırt çantası ve diğer eşyaları ile objektiflere yansımıştı. Evinin yakınında bulunan bir karavana eşyaları yükleyen yakışıklı oyuncu, kendisini çeken basın mensuplarını görünce karavanın kapısını kapatarak içeri girmişti.'SETTE KULLANDIĞIMIZ KARAVAN'Ünlü isim, dışarı çıktığında muhabirlerin 'Hayırlı olsun yeni aracınız' demesi üzerine, 'Teşekkürler. Bizim sette kullandığımız karavan, bu sene bununla güzel bir tatil olacak inşallah' diyerek uzaklaşmış; oyuncunun karavanın arkasına motosikletini de koyması dikkatlerden kaçmamıştı.'CÜZDANIMI KAYBETTİM'41 taşındaki Kaan Urgancıoğlu, son olarak 131,3 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.'Cüzdanımı kaybettim, bulan var mı?' diye yazan Urgancıoğlu, ardından kendi Tweet'ini alıntılayarak, 'Bulana ellerimle teyzemin tarifi müthiş bir spagetti hazırlayacağım' dedi.Başarılı oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan Tweet'lerine; 'Bulan kişinin ben olmam ihtimali milyonda kaç bilmem ama keşke ben olsaydım, aşığım çünkü bu adama', 'Cüzdan bulma ihtimali yok ama spagetti yeme ihtimali olsaydı keşke', 'Kapadokya dahil her yeri aramaya çıkıyorum şu an' ve 'Savcım o nedenle mi balona binemediniz?' gibi yüzlerce cevap geldi.