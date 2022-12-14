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Beyaz Gazete
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Aslı Enver karnını gizledi

Geçen ay Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturan Aslı Enver’den yeni pozlar geldi.

Ekleme: 14.12.2022 - 09:00 Güncelleme: 14.12.2022 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden oyuncu Aslı Enver, ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, yaklaşık 6 aydır aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da hayatını birleştirmişti.

Beğeni yağdı

Nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenen 38 yaşındaki oyuncudan yeni fotoğraflar geldi. Enver'in paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Oyuncunun paylaşımı 150 binden fazla beğeni aldı. Sırt dekoltesini gösteren Aslı Enver'in özellikle de karnını saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.
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