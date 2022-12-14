14 yıl sonra buluştular

Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile yıllar sonra bir araya geldi. Hilal Saral, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

2008 yılında Kanal D'de ekrana getirilen bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Aşk-ı Memnu dizisi tekrar bölümleriyle de izlenme rekoru kırıyor. Başrollerinde yer alan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un ekran uyumu çok beğenilmişti.Geçtiğimiz günlerde bir başka projede buluşarak hayranlarını heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat önceki gece Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral ile buluştu. Ünlü yönetmen Hilal Saral, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı. O anlar sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.