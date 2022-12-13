. Ünlü çift ayrılma kararı aldı!
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Ünlü çift ayrılma kararı aldı!

Birliktelikleriyle sık sık konuşulan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi.

Ekleme: 13.12.2022 - 09:17 Güncelleme: 13.12.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
2018 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü'den gelen haber, magazin gündeminin en üst sırasına oturdu.

Ergüçlü ve Ünlü'nün ayrıldığı iddia edildi. Aralarındaki 19 yaş farkını sorun etmediklerini her seferinde belirten çiftin, ayrılık nedeninin ise fikir ayrılığı olduğu belirtildi.

"Transparan kıyafetler giymem için beni yüreklendiriyor" demişti

Öte yandan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Sevgilisi Onur Ünlü'nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, "Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum 'fazla mı açık acaba diyorum' o da 'Hayır bence giymelisin' diye beni yüreklendirdiği oluyor." ifadelerini kullanmıştı.
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