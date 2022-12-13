. Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı!

Şimdilerde 'MasterChef Türkiye' yarışması ile gündemde olan Acun Ilıcalı, çok izlenen bir diğer formatı için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda verdi. Ünlü televizyoncu, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söyledi."AKLIN ÖN PLANDA OLDUĞU YENİ BİR SURVİVOR GELİYOR"Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR!Acun Ilıcalı, merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısını açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.TAYTLI POZLARIYLA GÜNDEME GELDİTaytlı pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya bazı takipçileri 'Berdan Mardini oldu Berdan Taytini' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.SURVIVOR İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADIÖte yandan Mert Aydın’la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur’un da ‘Survivor’a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. Boluğur’un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.