. Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı!
  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı!

Ekranların sevilen yarışma programlarından olan Survivor'un 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Bu yıl Survivor yepyeni bir formatla ekranlara dönüyor. "Survivor’da bu sezon akıl oyunları olacak" diyen Acun Ilıcalı, yarışacak ilk isimi açıkladı. Ilıcalı'nın açıkladığı isim sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 13.12.2022 - 00:50 Güncelleme: 13.12.2022 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
Şimdilerde 'MasterChef Türkiye' yarışması ile gündemde olan Acun Ilıcalı, çok izlenen bir diğer formatı için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda verdi. Ünlü televizyoncu, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söyledi.

"AKLIN ÖN PLANDA OLDUĞU YENİ BİR SURVİVOR GELİYOR"

Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu; 'Survivor akıl oyunları'. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.

Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı!

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'A GİDİYOR!

Acun Ilıcalı, merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısını açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı!

TAYTLI POZLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Taytlı pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcıya bazı takipçileri 'Berdan Mardini oldu Berdan Taytini' şeklinde yorumlarda bulunmuştu.

Survivor 2023'te yarışacak ilk ismi açıkladı!

SURVIVOR İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Öte yandan Mert Aydın’la evliliğini 53 günde bitiren Merve Boluğur’un da ‘Survivor’a katılacağı iddia edildi. 2023 yılında başlayacak program için Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek oyuncu, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. Boluğur’un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.

TİP'li Kadıgil'den başörtüsüne anayasal güvence için provokatif sözler!
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 'PKK'nın Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek!
Cumhurbaşkan Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde: Burs ve kredi miktarı arttı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TBMM'de enflasyon mesajı! 'Her ay düşüş göreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuğa istismar iddiasına açıklama! 'Bu konudaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başarılı öğrencilere müjde: Asgari ücret kadar destek verilecek
Avrupa Parlamentosu'na Ronald Reagan kahkahası: Orban rüşvet iddialarıyla dalga geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Kendisinden 33 yaş küçük hamile sevgilisini tehdit ettiği öne sürülmüştü... İYİ Parti Antalya İl Başkanı Başaran istifa etti!
Kılıçdaroğlu Aile Bakanlığı'nın çalışmalarını yine görmezden geldi: İki yıldır neredesin?
Antalya'da sel felaketi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar...
EYT düzenlemesi ocak ayında Meclis'te
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Girit planı! Fethedilemez bir kale: Türkiye'ye eş değer hale gelmeye çalışıyoruz
Gençlerden takdir toplayan başarı: Selçuk Bayraktar'ı örnek alarak geliştirdiler
Süleyman Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu
Murat Kurum'dan Antalyalılara: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında
Göksu, İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ yalanını çürüttü: İnsan utanır biraz ya!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı