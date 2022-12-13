Sıla baba acısını sahnede paylaştı

İki hafta önce babası Şükrü Gençoğlu'nun vefatı ile sarsılan Sıla, son konserinde seyircisiyle dertleşti. Ünlü şarkıcı, "Aramızda kurduğumuz bağ; tamamen sizinle duyguları paylaşmak, bölüşmek, birbirimizden yük almak üstüne..." dedi

Sıla Gençoğlu, önceki akşam gerçekleştirdiği konserde sevenleriyle buluştu. 28 Kasım'da babası Şükrü Gençoğlu'nu kaybeden ünlü şarkıcı, önceden planlanan konserinde dinleyicileriyle üzüntüsünü paylaştı.



"ARAMIZDAKİ BAĞ DUYGULARI BÖLÜŞMEK ÜSTÜNE"



Siyah sade kıyafetle sahneye çıkan Sıla, şarkı arasında yaptığı konuşmada, "Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular, türlü başımıza gelenler... Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ, tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak ve bölüşmek üstüne... Biraz birbirimizden yük almak üstüne... Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum..." şeklinde konuştu.



SON GÖREV



Sıla’nın beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmamıştı. Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilmişti. 1 Ocak 1949'da Denizli'nin ilçesi Acıpayam'ın Kelekçi Mahallesi'nde doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.



"CANIM BABAM VE BEN"



Öte yandan şarkıcı, çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafa, "Canım babam ve ben... Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize... Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" mesajını yazmıştı.



SÜRPRİZ YAPMIŞTI



Ayrıca geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu, sürpriz yapmıştı. Sıla, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i (ses kontrolü) bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" demişti.







