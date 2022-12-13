. Sıla baba acısını sahnede paylaştı
  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sıla baba acısını sahnede paylaştı

İki hafta önce babası Şükrü Gençoğlu'nun vefatı ile sarsılan Sıla, son konserinde seyircisiyle dertleşti. Ünlü şarkıcı, "Aramızda kurduğumuz bağ; tamamen sizinle duyguları paylaşmak, bölüşmek, birbirimizden yük almak üstüne..." dedi

Ekleme: 13.12.2022 - 10:34 Güncelleme: 13.12.2022 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
Sıla Gençoğlu, önceki akşam gerçekleştirdiği konserde sevenleriyle buluştu. 28 Kasım'da babası Şükrü Gençoğlu'nu kaybeden ünlü şarkıcı, önceden planlanan konserinde dinleyicileriyle üzüntüsünü paylaştı.

"ARAMIZDAKİ BAĞ DUYGULARI BÖLÜŞMEK ÜSTÜNE"

Siyah sade kıyafetle sahneye çıkan Sıla, şarkı arasında yaptığı konuşmada, "Sizlerle birlikte olduğum için çok memnunum. Hayatın akışında dünyaca şey yaşıyoruz. Türlü duygular, türlü başımıza gelenler... Sahnede sizinle aramızda kurduğumuz bağ, tamamen sizinle bu duyguları paylaşmak ve bölüşmek üstüne... Biraz birbirimizden yük almak üstüne... Yine böyle olacağına gönülden inanıyorum. Dertleşeceğimiz, güleceğimiz şahane bir akşam olmasını diliyorum..." şeklinde konuştu.

SON GÖREV

Sıla’nın beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmamıştı. Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verilmişti. 1 Ocak 1949'da Denizli'nin ilçesi Acıpayam'ın Kelekçi Mahallesi'nde doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

"CANIM BABAM VE BEN"

Öte yandan şarkıcı, çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafa, "Canım babam ve ben... Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize... Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" mesajını yazmıştı.

SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Ayrıca geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu, sürpriz yapmıştı. Sıla, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i (ses kontrolü) bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" demişti.



Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor
Yunanistan'ın gündemi Milli Muharip Uçak! Doğu Akdeniz'de işler istedikleri gibi gitmiyor
Bir sahte doktor vakası da Mersin'den: Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı
CHP'li Sarıyer Belediyesi Altılı masa ortağı Saadet Partisi'nin gençlik yapılanması Anadolu Gençlik Derneği'ne salon vermedi
Fahrettin Koca: İlaçtaki sorunları çözeceğiz
Der Spiegel, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerinde farklı tutum benimsedi
Vedat Bilgin: EYT düzenlemesi Aralık ayının sonunda meclise gelecek
PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı
Başkan Erdoğan, selzedeyle telefonda görüştü: Türkmenistan ziyareti sonrası bölgeye geleceğim
Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü
Tarih belli oldu: Togg Avrupa pazarına giriyor
Ekim ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,5 arttı
Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol keşfi yapılan saha ilk kez görüntülendi
Bakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması: İnşallah Ocak ayında devreye alacağız!
Bakan Kurum'dan Orta Gelire Konut Kampanyası hakkında açıklama! 'Yakında' diyerek duyurdu
30 ilde eş zamanlı dev operasyon: 163 gözaltı kararı
TİP'li Kadıgil'den başörtüsüne anayasal güvence için provokatif sözler!
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 'PKK'nın Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek!
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli: Çok sayıda iptal var

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Twitter ücretli 'Mavi Tik' uygulaması bugünden itibaren başlıyor

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Türkiye'de UNESCO'nun listesine giren ilk eser: 2024'te yeniden ibadete açılacak

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı 16 Aralık'ta açılacak