. Petek Dinçöz'den takipçisinin 'kıyafet' yorumuna yanıt!

2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu'ndan geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanan Petek Dinçöz, ayrılık haberini sosyal medya hesabından; "Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" sözleriyle duyurmuştu.GENÇLİK AŞKIYLA EVLENDİBoşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturmuştu. Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı.Ünlü şarkıcı, sonrasında ise eşiyle Etiler'de görüntülenmişti. Gazetecilerle evliliği hakkında konuşan Dinçöz; "Gençlik aşkımla evlendim. Çok mutluyum, Allah tüm isteyenlerin başına versin. Yarım kalan bir aşktı bizimkisi. Bizim için de ani oldu ama mutluyuz" demişti."HAMİLE DEĞİLİM AMA ÇOCUK İSTİYORUZ"Hakkında çıkan hamilelik haberlerine de karnını göstererek cevap veren Dinçöz, "Hamile değilim görüldüğü üzere ama ikimizde çocuk istiyoruz. Nİda'ya kalsa hemen ama hayırlısıyla bakalım" diyerek gülümsemişti.HİÇ BABA SEVGİSİ GÖRMEDİMDinçöz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda çocukluk döneminden bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:Evlendim, çocuk doğurdum, boşandım. Sonra 16 yaşındayken âşık olduğum adamla evlendim. Şu an çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman makinesine girmiş gibiyim. Türk filmi gibi bir hayatım var resmen. Hayatım üç ciltlik kitap olur. Çocukluk, genç kızlık ve sektör. Zor bir çocukluk geçirdim. Çocuklukta hiç baba sevgisi görmedim."ABARTI DEĞİL Mİ?"Tüm bunların ardından Petek Dinçöz, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni pozlarını peş peşe yayınladı. Ünlü isim, siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçtiği anları, "Çok keyifli bir akşamdan" mesajıyla 1.2 milyon takipçisinin beğenisine sundu.Kısa sürede 8 bine yakın beğeni alan Dinçöz'ün gönderisine yapılan bir yorum, şarkıcının dikkatini çekti. Bir takipçisinin, "Bu kadar kısa abartı değil mi?" yorumuna kayıtsız kalamayan Petek Dinçöz, şu cevabı verdi:Merhaba hanımefendi... Nerede, nasıl giyineceğime ben karar veririm; başkası değil. Hele siz hiç değil! Lütfen kendiniz ile ilgilenin. Sevgiler.