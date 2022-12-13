. Hadise makyajsız pozlarını paylaştı

Son günlerde Mehmet Dinçer'le boşanması ve Reza Zarrab ile mesajlaştığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hadise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı.

Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönemde Reza Zarrab ile birlikte olduğu iddia edilen ve bazı mesajları ifşa olan Hadise son günlerde gündemde.'BEBEK GİBİSİN'Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Hadise'ye pek çok takipçisi, 'Makyajsız daha güzelsin', 'Bebek gibisin' şeklinde yorumlarda bulundu.