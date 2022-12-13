. Hadise makyajsız pozlarını paylaştı
  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hadise makyajsız pozlarını paylaştı

Son günlerde Mehmet Dinçer'le boşanması ve Reza Zarrab ile mesajlaştığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Hadise sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Hadise'nin paylaşımına yorum yağdı.

Ekleme: 13.12.2022 - 00:45 Güncelleme: 13.12.2022 - 00:48 / Editör: Ozge Selin
Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönemde Reza Zarrab ile birlikte olduğu iddia edilen ve bazı mesajları ifşa olan Hadise son günlerde gündemde.

Hadise makyajsız pozlarını paylaştı

'BEBEK GİBİSİN'

Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Hadise'ye pek çok takipçisi, 'Makyajsız daha güzelsin', 'Bebek gibisin' şeklinde yorumlarda bulundu.

TİP'li Kadıgil'den başörtüsüne anayasal güvence için provokatif sözler!
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! 'PKK'nın Suriye ve Irak'ta barınmasına müsaade etmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidecek!
Cumhurbaşkan Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde: Burs ve kredi miktarı arttı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TBMM'de enflasyon mesajı! 'Her ay düşüş göreceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuğa istismar iddiasına açıklama! 'Bu konudaki hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başarılı öğrencilere müjde: Asgari ücret kadar destek verilecek
Avrupa Parlamentosu'na Ronald Reagan kahkahası: Orban rüşvet iddialarıyla dalga geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Kendisinden 33 yaş küçük hamile sevgilisini tehdit ettiği öne sürülmüştü... İYİ Parti Antalya İl Başkanı Başaran istifa etti!
Kılıçdaroğlu Aile Bakanlığı'nın çalışmalarını yine görmezden geldi: İki yıldır neredesin?
Antalya'da sel felaketi! Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar...
EYT düzenlemesi ocak ayında Meclis'te
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Girit planı! Fethedilemez bir kale: Türkiye'ye eş değer hale gelmeye çalışıyoruz
Gençlerden takdir toplayan başarı: Selçuk Bayraktar'ı örnek alarak geliştirdiler
Süleyman Soylu: Bukalemun Kılıçdaroğlu
Murat Kurum'dan Antalyalılara: Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında
Göksu, İmamoğlu’nun ‘engelleniyoruz’ yalanını çürüttü: İnsan utanır biraz ya!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı