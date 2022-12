. Burak Özçivit ve Kevin Spacey aynı karede!

'American Beauty' (Amerikan Güzeli), 'Seven' (Yedi), 'The Usual Suspects' (Olağan Şüpheliler), 'LA Confidential' (Los Angeles Sırları) gibi Hollywood filmlerinde üstlendiği rollerle tanınan 63 yaşındaki ABD'li aktör Kevin Spacey, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016'da bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü.CİNSEL SALDIRI DAVASISonrasında “Star Trek” filminde yer alan oyuncu Anthony Rapp (48) ve C.D. isimli bir erkek, 1980'li yıllarda kendilerine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Spacey hakkında dava açmıştı. Rapp, 1986 yılında 15 yaşındayken gittiği partide Spacey'nin kendisini yatağa sürükleyip cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü. C.D. ise oyunculuk okuluna gittiği Spacey'nin 14 yaşındayken kendisine evinde cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti. İki davacı da cinsel saldırının kendilerinde psikolojik hasar bıraktığını iddia etmişti.Bunların ardından Spacey ise hatırlamadığını söylediği 'uygunsuz davranışından' dolayı özür dilemişti. Sonrasında eşcinsel bir erkek olarak hayatına devam edeceğini açıklayan ünlü isim, davranışını cinsel kimliğiyle bağdaştırması nedeniyle eleştirilmişti.SUÇLANAN İLK AKTÖRLERDEN BİRİKevin Spacey, Hollywood'da 2017 yılında Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından ve 'MeToo' hareketinin büyümesinden sonra tacizle suçlanan ilk aktörlerden biriydi. İlk olarak Anthony Rapp, Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmiş; ardından Hollywood yıldızına 'House Of Cards' dizisi setinden isimler de dahil olmak üzere birçok taciz suçlaması yöneltilmişti. Aralarında çocuklara yönelik suçlamaların da yer aldığı iddiaların ardından birçok projeden çıkartılan Spacey, o tarihten beri herhangi bir büyük projede yer alamamıştı.TACİZLE SUÇLANAN OYUNCUYLA BİR ARAYA GELDİBurak Özçivit, Adelali Binali'nin davetlisi olarak gittiği Katar'da dünyaca Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey ile buluştu. Özçivit, buluşmadan kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncuya eşi Fahriye Evcen'den de kalp emojili yorum gecikmedi.TEPKİ YAĞDICinsel istismar suçuyla yargılanan Spacey ile pozlar veren Burak Özçivit, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncu için 'Bu insanla aynı karede olmanız utanç verici', '14 yaşında bir çocuk dahil olmak üzere onlarca kişi tarafından cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey ile fotoğraf paylaşmak…', 'Yazık ya parası olanın suçlarının görülmeyeceği bir dünyada yaşıyoruz' yorumları yapıldı.İKİNCİ KEZ BABA OLUYORÖte yandan 2017'de nikah masasına oturan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamadı.