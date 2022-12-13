. Alp Kırşan'ı yıkan haber
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Alp Kırşan'ı yıkan haber

Alp Kırşan, babası Erdinç Kırşan'ın vefatıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, üzücü haberi, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" sözleriyle paylaştı

Ekleme: 13.12.2022 - 10:17 Güncelleme: 13.12.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir ailesiyle Bodrum'da yaşayan oyuncu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, yaşamını yitirdi. Aldığı acı haberle yıkılan Kırşan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

"Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor" ifadelerini kullanan Alp Kırşan, "Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır" dedi

"TEŞEKKÜR EDERİM BENİ BU KADAR GÜZEL SEVDİĞİN İÇİN"

Alp Kırşan'ın oyuncu eşi Zeynep Kırşan da kayınpederinin vefatının ardından, "Nurlar içinde uyu güzel babam. Teşekkür ederim beni bu kadar güzel sevdiğin için... Şimdiden özlemle..." mesajını paylaştı. Takipçileri ve sevenleri ünlü çifte başsağlığı mesajları ile destek oldu.

"İSTANBUL'DA YAŞASAYDIM KESİN TIMARHANELİK OLURDUM!"

Öte yandan 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Kırşan ile nikah masasına oturan ve oğulları Efe ile Ata'yla ilgilendiğini dile getiren Kırşan, daha önce, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin... İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir" açıklamasını yaparak, güldürmüştü

"DOĞA İLE İÇ İÇE BÜYÜYORLAR"

Alp Kırşan, sözlerine, "Kampa gidiyoruz çocuklarla. Efe deniz yıldızı topluyor. Deniz kestanesini alıyorlar, 'Anne bunu aç, yumurtasını yiyeceğiz' diyorlar. Doğa ile iç içe büyüyorlar" şeklinde devam etmişti.

"PARADA GÖZÜM OLSA İSTANBUL'DA YAŞARDIM"

Kırşan, "Zenginlik kültürümüz yok. Para ile çok işim yok. Çocuklarım hep aynı ayakkabıyı, aynı tişörtü giyiyor. Yenisini istemezler kolay kolay... Biz öyle büyüdük ve onları da o şekilde yetiştiriyoruz. Çok mutluyum Bodrum'da. Parada gözüm olsa burada değil, İstanbul'da yaşardım" demişti
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