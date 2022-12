Sergen Deveci: Burası cehennem

Sergen Deveci, Amasya'da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması nedeniyle yaşanan kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz için duygusal bir mesaj yayınladı

Amasya’da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, bir süredir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumu hakkında sık sık bilgi veren Deveci, bu kez kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ü andı.



"BURASI CEHENNEM"



Güleryüz ve Ceyhun Fersoy ile birlikte çekilene eski bir fotoğraflarını yayınlayan Sergen Deveci, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Oyuncu, gönderisinde, "Küslüğü aşabiliyorum, hasreti yenebiliyorum da 'yokluk' denen illet var ya hani; sırt dönmek gibi olmayan... Bir sır verse, biteceğini söylese keşke, 'Bu an sona yakın' diye... Her şeye yettiği düşünen insan bilebilse keşke zamanını... Diyelim yendik yası da, diyelim kuruttuk yanakları da; ya yokluk ağabey? Yokluğu nasıl yeneceğiz? Sıraya girerken güzel anılar peşpeşe, yokluğa kavuşmuş kimin anıları kötü olabilir ki? Bulacağız seni oğlum, Kadıköy'ün bir sokağında, sahile yakın bir bestonda, bir apartman girişinde, birisini severken, birisini özlerken, cehennemde yürürken bir an son bulacağız. O gün bir daha başlayacağız. Seni çok özlüyorum oğlum, burası cehennem Tolga!" ifadelerine yer verdi.



Zor günleri atlatmaya çalışan Deveci'ye takipçileri destek mesajları yağdırdı.



NE OLMUŞTU?



21 Kasım'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilmişti. Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci'nın geçirdiği operasyon sonrası durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.



"SEVGİNİZİ DERİNDEN HİSSETTİM"



Sergen Deveci, daha önce, "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" açıklamasında bulunmuştu