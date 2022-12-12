. Petek Dinçöz: Sizi ilgilendirmez!
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Petek Dinçöz: Sizi ilgilendirmez!

Mini etekli pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Petek Dinçöz, bir takipçisinden gelen yoruma sinirlendi.

Ekleme: 12.12.2022 - 09:23 Güncelleme: 12.12.2022 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu'yla yaptığı evliliği apar topar bitiren ve Miami'ye giden Petek Dinçöz, kısa bir süre sonra "çocukluk aşkım" dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikah masasına oturmuştu.

Sahnelere de dönen Petek Dinçöz, iddialı paylaşımlara imza atıyor. Son olarak süper mini elbisesiyle pozlar veren Dinçöz'e beğeni yaparken bazı takipçiler ise sahnelere dönen şarkıcının etek boyuna takıldı.

"Sizi ilgilendirmez"

Bir takipçi, Petek Dinçöz'e "Bu kadar kısa abartı değil mi?" deyince şarkıcı tepkisiz kalmadı. Dinçöz, bu takipçiye tepki göstererek "Nerede nasıl giyineceğime ben karar veririm, başkası değil. Hele siz hiç değil. Lütfen siz kendinizle ilgilenin..." dedi.


Petek Dinçöz: Sizi ilgilendirmez!
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