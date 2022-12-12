. Ölümden döndüğü tarihi dövme yaptı!
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Beyaz Gazete
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Ölümden döndüğü tarihi dövme yaptı!

Geçen ay tiyatro ekibiyle birlikte geçirdiği trafik kazasından yaralı olarak kurtulan Melis İşiten, o tarihi koluna dövme olarak yaptırdı.

Ekleme: 12.12.2022 - 09:52 Güncelleme: 12.12.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
21 Kasım'da, Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüsün bir tıra çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti.

Arkadaşlarını kaybettiler

Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; projenin başrol oyuncular Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı. Kazada ölümden dönen Melis İşiten, o günü unutmamak için 21 Kasım 2022 tarihini koluna dövme yaptırdı. Instagram hesabından dövmesinin fotoğrafını paylaşan İşiten, bu süreçte kendisine gelen tepkilere de cevap vererek şunları söyledi:

"Kimseye açıklama yapmak zorunda değilim"

"Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizdem ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegane güç kızım ve kalabalık dünyamız ve işim. İçim kalbim çok rahat benim, annem-babam üzülüyor diye yazmıyorum, yapmayın işte... Bırakan nasıl hallediyorsak halledelim, hepimiz, kendimizce bir şekilde... Bari buna dokunmayın, geçmiş olsun dileklerimiz kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum.”

Ölümden döndüğü tarihi dövme yaptı!
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