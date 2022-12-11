. Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti!
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Beyaz Gazete
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Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti!

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, 77 yaşında Antalya’da hayatını kaybetti.

Ekleme: 11.12.2022 - 22:08 Güncelleme: 11.12.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberini gazeteci yeğeni Rüya Kürümoğlu paylaştı.

Sirer’in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Uncalı Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yaklaşık 50 yıldır Antalya’da yaşayan Sirer’in bir film çekimi için geldiği kenti çok sevdiği ve ev aldıktan sonra burada yaşamaya karar verdiği öğrenildi.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Sirer; Kadırgalı Ali (1971), İkisi de Zımba (1971), Çirkin ve Cesur (1971), Kralların Kaderi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Kan Kusturacağım (1970), Ölünceye Kadar (1970), Tehlikeli Oyun (1970), Kan Yağmuru (1970), Kralların Öfkesi (1970), Çeko (1970), Garibin Mezarını Taştan Oyun (1970), Boş Beşik (1969), Söyleyin Anama Ağlamasın (1969), Gelin Ayşem (1969) gibi birçok yapımda rol aldı.
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