. Yasemin Şefkatli'den 90'lar pozu!

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yasemin Şefkatli, sosyal medyada yayınladığı 90'lar tarzıyla takipçilerinden büyük beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunarak aşklarını paylaşıyor.Şefkatli, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Şefkatli, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.90'lar tarzıyla poz veren Şefkatli, o anları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede büyük beğeni alan derin pozlara, Derya Tuna'dan da beğeni geldi. Güzelliğiyle beğeni toplayan İdo Tatlıses'in eşine Tuna da kalp emojileri yağdırdı.