. Ünlü çiftten aile saadeti...

Öğle saatlerinde ailecek geldikleri Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde keyifli halleri ile objektiflere yansıyan Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu kızları Lila ile birlikte birçok oyuna katılarak kendileri de çocuk gibi eğlendiler.Etrafta bulunanların meraklı bakışları eşliğinde eğlenceli saatler geçiren çiftin, her oyunda büyük bir keyifle Lila'ya eşlik etmeleri de takdir topladı.