. Ümit Erdim kızı Ela'yı paylaştı!

Seda Erdim ile Mayıs 2017'de nikâh masasına oturan, 2018'de kızları Ses'in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşayan Ümit Erdim, 22 Eylül'de Ela adını verdikleri ikinci çocuğuna kavuşmuştu."ELA HANIM BİRAZ ÖNCE ARAMIZA KATILDI"Ünlü oyuncu, müjdeli haberi duyurduğu sosyal medya hesabından "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı" mesajını yazmıştı.KIZIYLA POZUNU PAYLAŞTISosyal medya hesabından zaman zaman ailesiyle çekilen fotoğraflarını yayınlayan Ümit Erdim, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Erdim, kızı Ela ile çekilen fotoğrafını "Birileri mayışmış" notuyla yayınladı. Ela'nın, ablası Ses'e olan benzerliği ise takipçilerin dikkatinden kaçmadı.Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Ela ablasına benziyor" ve "Ela, Ses'in bebekliğine benziyor" yorumları yapıldı."HANIM BEĞENİYORSA SORUN YOK"Tüp mide ameliyatıyla 60 kilo vererek adeta bir deri bir kemik kalan Ümit Erdim, "Hanım fit olunca ben de fit oldum. O beğeniyorsa sorun yok" açıklamasında bulunmuştu.Erdim, meslektaşı Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de erkek oyuncularda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtip, "Kiloluyken üç uzun metraj başrol filmim var, demek ki erkek için geçerli değil bu. Hanımların tarafını onlar daha iyi bilir onlar o tarafın dinamiklerini daha iyi bilir öyle demişse mutlaka bir bildiği vardır. Biraz çorba o mevzu, yani kiloya kadar başka faktörler var aslında o taraf için aynı şeyi söyleyemem" demişti.ERDİM'DEN TAKİPÇİSİNE YANIT: YA HASTALIKLIYSAM?Öte yandan Ümit Erdim'in kilo vermesinin ardından bir takipçisi, ünlü isme; "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumunu yapmıştı.