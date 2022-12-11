. Son görüntüsünü Sefo paylaştı!
  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son görüntüsünü Sefo paylaştı!

Ünlü rapçi Killa Hakan, uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Adeta ölümden dönen Killa Hakan'ın son halini, son dönemin genç rapçilerinden Sefo paylaştı. Sefo ile Killa Hakan'ın o fotoğrafları, hayranlarını heyecanlandırdı.

Ekleme: 11.12.2022 - 11:26 Güncelleme: 11.12.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir Almanya'da ikamet eden ve geçirdiği koronavirüs hastalığı sonrası yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan ünlü rapçi Killa Hakan, adeta ölümden dönmüştü. Hastaneye kaldırıldıktan sonra komaya giren ve uzun süredir tedavi gören Killa Hakan, son hali ile görüntülendi.

SEFO KİLLA HAKAN'IN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Bu aralar Berlin'de olan rapçi Sefo, Killa Hakan'ı ziyarete gitti. Killa Hakan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Sefo, bir selfie çekilip Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Fotoğrafta ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu görülüyor. 49 yaşındaki ünlü rapçi, koronavirüsü yendi.

Son görüntüsünü Sefo paylaştı!
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi
Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda,
Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
İYİ Parti'deki darp skandalında yeni detaylar: İYİ Partili Melek Güney olay anını anlattı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın 'suikast' iddialarına yanıt: Allah akıl fikir versin
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Togg daveti: İthal danışmanlarını al gel
New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz
Bakan Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert tepki: Peruklarınızı takın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık emir alan değil emir veren bir ülke
İngilizlerin yumurta krizinde yeni perde: Bu sadece başlangıç!
AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye insan haklarında dünyaya örnek oluyor
Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü