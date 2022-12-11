. Son görüntüsünü Sefo paylaştı!

Ünlü rapçi Killa Hakan, uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Adeta ölümden dönen Killa Hakan'ın son halini, son dönemin genç rapçilerinden Sefo paylaştı. Sefo ile Killa Hakan'ın o fotoğrafları, hayranlarını heyecanlandırdı.

Uzun süredir Almanya'da ikamet eden ve geçirdiği koronavirüs hastalığı sonrası yoğun bakımda tedavi görmeye başlayan ünlü rapçi Killa Hakan, adeta ölümden dönmüştü. Hastaneye kaldırıldıktan sonra komaya giren ve uzun süredir tedavi gören Killa Hakan, son hali ile görüntülendi.Bu aralar Berlin'de olan rapçi Sefo, Killa Hakan'ı ziyarete gitti. Killa Hakan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Sefo, bir selfie çekilip Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi.Fotoğrafta ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu görülüyor. 49 yaşındaki ünlü rapçi, koronavirüsü yendi.