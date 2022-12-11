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O Ses Türkiye yılbaşı kadrosu belirlendi

Yılbaşı gecesinin vazgeçilmez programları arasında yer alan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan oturacak.

Ekleme: 11.12.2022 - 15:12 Güncelleme: 11.12.2022 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Televizyon ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı için hazırlıklara başladı.

Her yıl izleyicileri ekranlara kilitleyen ses yarışması, yılbaşında ağırladığı ünlü isimlerlerle, özel bir gece düzenliyor.

Uzun yıllardır jüri koltuğunda oturan şarkıcı Hadise, programın vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.

Öte yandan devamlı değişen bir jüri koltuğuna da bir dönem Ebru Güneş oturmuştu.

Reza Zarrab ile anıldı
İki ünlü isim arasında yaşanan gerilim, bu yılki kadroya da yansıdı.

Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise'nin O Ses Türkiye'de yer alıp almayacağı merak ediliyordu.

Acun tercihini yaptı
Konuya ilişkin iki ünlü ismin de yakın dostu ve TV 8'in patronu Acun Ilıcalı kararını verdi.

Tercihini Ebru Gündeş'ten yana kullanan Ilıcalı'nın, 31 Aralık Cumartesi akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek olan programda jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ı ağırlayacağı ortaya çıktı.

Murat Boz yok
Ayrıca yarışmanın bir diğer sevilen jürisi Murat Boz'un da bu yılki programda yer almadığı gözlerden kaçmadı.
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