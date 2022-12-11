. Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı itirafı...

‘Doğu Demirkol ile Alelade Show'a 10 Aralık Cumartesi akşamı Mustafa Sandal konuk oldu. Uzun bir aradan sonra televizyon programına katılan Mustafa Sandal, geçmiş yıllara dair konuştu. Doğu Demirkol'un Sandal ile makarna anısı sosyal medyada gündem oldu.'SURLARDAN KAYARAK GEL'Bir konser anısı anlatmak isteyen Sandal, 'Sene 1996-1997 Rumeli Hisar'ı konserleri var, o dönem en prestijli konserler. Ben de açılışını yapıyorum o sene Rumeli Konserleri'nin. Bir arkadaşım dedi ki 'Sen hiç görülmemiş bir şey yapmalısın ağabey. Surlardan kayarak gel bence' dedi. Benim de hoşuma gitti, 'Harika fikir' dedim. Konserle hiç alakası olmayan insanlar bile o açılışı görmek için geldi. Orkestra başladı, ben kayarak geldim sahneye ama insanlar beğenmedi. 'A bu muydu?' falan oldu. Sahneye geldim ama kemeri açamıyorum. 4-5 adam geldi onlar da açamadı. Ama Türk insanından Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar orada' dedi.'Geçmişte saçmaladığım çok yer var diyen' Sandal, 'Aya Benzer' şarkısının klibindeki bazı dans figürlerini de tiye aldı.İKON OLMUŞ DANS FİGÜRÜNÜN HİKAYESİProgramın hazır cevap bölümünde belirli bir süre içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim, 'İkon olmuş bir dans figürünün ortaya çıkış hikayesini hatırlıyor musun?' sorusuna yanıt verdi.'O DANS ANNEME AİT'Aya Benzer' şarkısıyla meşhur olan dans figürünün annesi Tülin İleri'ye ait olduğunu açıklayan şarkıcı, 'Biz annemle eskiden kulübe giderdik, o hep öyle oynardı. Yani Aya Benzer dansının patenti anneme ait, bana değil' dedi.'GARSON ABİ NİYE UYARMIYORSUN?'Daha sonra Doğu Demirkol, Mustafa Sandal'la bir anısını anlattı:Bir makarna ısmarlıyor Mustafa abi gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa abi yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna' hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et.MAL KAÇIRMAKLA SUÇLAMIŞTIMustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine giren, iki çocukları olmasına rağmen 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eski eşinin 'nafaka iptali' için dava açması üzerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı. Ancak daha sonra İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi'nin verdiği kararda, Mustafa Sandal'ın eski hiçbir borcu olmadığı ve her ödemeyi eksiksiz yaptığı ortaya çıkmıştı.Ünlü çift, nafaka konusunda mahkeme kararı sonucu anlaşıp, ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı.'MUSTAFA MUTLU OLSUN YETER'Bir dönem eski eşiyle 'nakafa' haberleri ile gündeme gelen güzel şarkıcı, iki çocuğunun babası Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup ile evlenmesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli. Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu duruma. O çok iyi bir baba ve çocuklarıyla harika ilgileniyor.