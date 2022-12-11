. Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı itirafı...
  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı itirafı...

Mustafa Sandal, ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk oldu. Programın hazır cevap bölümünde belirli bir süre içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim, 'Aya Benzer' şarkısıyla meşhur olan dans figürünün kendisine ait olmadığını açıkladı.

Ekleme: 11.12.2022 - 22:04 Güncelleme: 11.12.2022 - 22:07 / Editör: Ozge Selin
‘Doğu Demirkol ile Alelade Show'a 10 Aralık Cumartesi akşamı Mustafa Sandal konuk oldu. Uzun bir aradan sonra televizyon programına katılan Mustafa Sandal, geçmiş yıllara dair konuştu. Doğu Demirkol'un Sandal ile makarna anısı sosyal medyada gündem oldu.

Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı itirafı...

'SURLARDAN KAYARAK GEL'

Bir konser anısı anlatmak isteyen Sandal, 'Sene 1996-1997 Rumeli Hisar'ı konserleri var, o dönem en prestijli konserler. Ben de açılışını yapıyorum o sene Rumeli Konserleri'nin. Bir arkadaşım dedi ki 'Sen hiç görülmemiş bir şey yapmalısın ağabey. Surlardan kayarak gel bence' dedi. Benim de hoşuma gitti, 'Harika fikir' dedim. Konserle hiç alakası olmayan insanlar bile o açılışı görmek için geldi. Orkestra başladı, ben kayarak geldim sahneye ama insanlar beğenmedi. 'A bu muydu?' falan oldu. Sahneye geldim ama kemeri açamıyorum. 4-5 adam geldi onlar da açamadı. Ama Türk insanından Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar orada' dedi.

'Geçmişte saçmaladığım çok yer var diyen' Sandal, 'Aya Benzer' şarkısının klibindeki bazı dans figürlerini de tiye aldı.

Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı itirafı...

İKON OLMUŞ DANS FİGÜRÜNÜN HİKAYESİ

Programın hazır cevap bölümünde belirli bir süre içerisinde kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü isim, 'İkon olmuş bir dans figürünün ortaya çıkış hikayesini hatırlıyor musun?' sorusuna yanıt verdi.

'O DANS ANNEME AİT'

Aya Benzer' şarkısıyla meşhur olan dans figürünün annesi Tülin İleri'ye ait olduğunu açıklayan şarkıcı, 'Biz annemle eskiden kulübe giderdik, o hep öyle oynardı. Yani Aya Benzer dansının patenti anneme ait, bana değil' dedi.

'GARSON ABİ NİYE UYARMIYORSUN?'

Daha sonra Doğu Demirkol, Mustafa Sandal'la bir anısını anlattı:Bir makarna ısmarlıyor Mustafa abi gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa abi yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna' hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et.

Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı itirafı...

MAL KAÇIRMAKLA SUÇLAMIŞTI

Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine giren, iki çocukları olmasına rağmen 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eski eşinin 'nafaka iptali' için dava açması üzerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı. Ancak daha sonra İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi'nin verdiği kararda, Mustafa Sandal'ın eski hiçbir borcu olmadığı ve her ödemeyi eksiksiz yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü çift, nafaka konusunda mahkeme kararı sonucu anlaşıp, ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı.

Mustafa Sandal'dan 'Aya Benzer' dansı itirafı...

'MUSTAFA MUTLU OLSUN YETER'

Bir dönem eski eşiyle 'nakafa' haberleri ile gündeme gelen güzel şarkıcı, iki çocuğunun babası Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup ile evlenmesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli. Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu duruma. O çok iyi bir baba ve çocuklarıyla harika ilgileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya fenomeni Fevzi'ye gülümseten tavsiye! 'Kiloları vermen lazım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu...
Bakan Varank'tan CHP'ye: Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akıl Almanya'dan
Bakan Varank'tan 'Fabrika kurmadınız' diyen muhalefete fotoğraflı yanıt: Bunlar ne pamuk tarlası mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
BBP Genel Başkanı Destici: Parti olarak idamın geri getirilmesini istiyoruz
MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan üç terörist yakalandı
Diyarbakır'da HDP'li vekille polis arasında tartışma çıktı
Bakan Soylu'nun sesini bastırmaya çalışan CHP'li Tuncay Özkan TBMM'deki çekmecelere zarar verirken kameralara yakalandı
Osman Nuri Kabaktepe CHP'li İBB yönetimini eleştirdi: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
Esnafa büyük destek! Bakanlık açıkladı: Yüzde 76'ya yükseltildi
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi
Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda,
Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

SUNGUR'un o özelliği çok konuşulacak! Vurucu gücü ile düşmana korku salacak

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı