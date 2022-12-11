. Meşhur çift kafaları karıştırdı!
  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meşhur çift kafaları karıştırdı!

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın boşandıktan sonra buluşması görenlerin kafasını karıştırdı. Boluğur ile Aydın hakkında "Reklam yapmak için buluştular" şeklinde yorumlar yapıldı

Ekleme: 11.12.2022 - 01:27 Güncelleme: 11.12.2022 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
53 gün süren evliliğin ardından 23 Kasım'da boşanan Merve Boluğur, eski eşi Mert Aydın ile bir mekânda buluştu. Kahve içen ikili, bir süre sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını gördü.

Merve Boluğur ile Mert Aydın, kendilerine yöneltilen sorulardan rahatsız oldu. Ayrılan çifti görenler, "reklam birlikteliği için bir araya geldiler zaten" şeklinde konuştu. Yüzü asılan Merve Boluğur, Mert Aydın'ın arabasına binerek oradan uzaklaştı. Ardından soluğu Nişantaşı'ndaki bir mekânda aldılar.

Meşhur çift kafaları karıştırdı!



İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda,
Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
İYİ Parti'deki darp skandalında yeni detaylar: İYİ Partili Melek Güney olay anını anlattı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın 'suikast' iddialarına yanıt: Allah akıl fikir versin
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Togg daveti: İthal danışmanlarını al gel
New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz
Bakan Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert tepki: Peruklarınızı takın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık emir alan değil emir veren bir ülke
İngilizlerin yumurta krizinde yeni perde: Bu sadece başlangıç!
AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye insan haklarında dünyaya örnek oluyor
New York Times'tan dikkat çeken analiz: Türkiye Rusya'yla enerji bağlarını güçlendiriyor
Terör örgütü PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe: Sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lideri öldürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Türksat 6A uydusunun uzaya fırlatılacağı tarihi açıkladı
AK Partili Çelebi HDP'lileri sinirlendirdi: Bizim bebek katiline 'Sayın' diyenlerle işimiz yok
Türkiye ile Rusya arasındaki kritik görüşme sonrası Dışişleri'nden ilk mesaj: Mutabakat hükümlerini yerine getirin
Arnavutluk Başbakanı Rama: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı
Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azaldı: 6 yıl sonra yeniden göründü