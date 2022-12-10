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Beyaz Gazete
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Yeni projesinin detayları ortaya çıktı

Ekranların aranılan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın yeni projesi belli oldu. Fikret Kuşkan, Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan 'Roza' filmi kadrosuna dahil oldu. Filmin çekimleri başladı.

Ekleme: 10.12.2022 - 10:30 Güncelleme: 10.12.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Belçim Bilgin, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru ve Hasan Balay gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Hamit İzol'un aynı isimli kitabından uyarlanan 'Roza' filmi için çekimler başladı.

FİKRET KUŞKAN ROZA KADROSUNDA

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Roza' filminin kadrosuna dahil oldu.

Mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını beyazperdeye aktaran ve 2023'te seyirciyle buluşacak olan 'Roza'; eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne serecek.

Yeni projesinin detayları ortaya çıktı
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