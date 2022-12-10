. Özge Ulusoy takipçilerine sitem etti
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Beyaz Gazete
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Özge Ulusoy takipçilerine sitem etti

Özge Ulusoy, babasının geçirdiği kazada hayatını kaybetmesiyle büyük yıkım yaşadı ve cenaze töreninde makyajlı gittiğine dair eleştiride bulunan takipçilerine de isyan etti.

Ekleme: 10.12.2022 - 22:46 Güncelleme: 10.12.2022 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy’a, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçerken cip çarptı.

Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isterken Elif N.’nin kullandığı cipin çarptığı Haydar Ulusoy, metrelerce öteye savruldu.

Babasının ani ölümüyle üzüntü içinde kalan Özge Ulusoy'un cenaze törenine makyaj yaparak gittine dair aldığı eleştirilere cevap verdi.

Babasının mezarını ziyaret etti

Büyük bir yıkım yaşayan Özge Ulusoy, babasının mezarını ziyaret etti ve Instagram hesabından hakkında yapılan eleştirilere karşı susmadı.

"Sizi vicdansızlar, biz nasıl bu hale geldik"

Özge Ulusoy, babasının mezarına gittikten sonra içindekileri daha fazla tutamayarak sosyal medya üzerinden, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik.

Acımı nasıl paylaştığıma karışan hadsizler hesabımdan defolun

Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz." şeklinde sitemde bulundu.

Özge Ulusoy takipçilerine sitem etti
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