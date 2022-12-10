. Neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
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Beyaz Gazete
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Neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!

Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinde Mesut Günler karakterini oynamış ve 16. sezonun sonunda diziden ayrılma kararı almıştı. Ayrılık kararı ile Arka Sokaklar seyircisini oldukça üzen Şevket Çoruh, Mesut Günler karakterini oynamayı neden bıraktığını ve diziye geri dönebilme ihtimali ile ilgili tüm merak edilenleri, katıldığı bir YouTube yayınında açıkladı.

Ekleme: 10.12.2022 - 10:26 Güncelleme: 10.12.2022 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Şevket Çoruh 16 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde Komiser Mesut Günler karakterini oynamıştı. 17. sezonuna giren diziden ayrılık kararını açıklaması ile Arka Sokaklar seyircisini hayal kırıklığına uğratan Şevket Çoruh, diziden neden ayrıldığını açıkladı. YouTube'de İnci Sözlük kanalının bir yayınına konuk olan Şevket Çoruh, projeden geri dönüp dönmeyeceği sorusuna da cevap verdi.

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Şevket Çoruh, 'Mesut'u çok özledik ne olur geri dön ağabey. Sensiz olmuyor' yorumuna, esprili bir dil ile şu cevabı verdi:

'Ben Mesut ile konuştum. Biraz agresif birisi biliyorsunuz, çok laftan anlamıyor. Kesinlikle dönmem dedi. Vallahi ikna edemedim yani, keşke ikna olsa ama... Emekliye ayrılmak konusunda çok ısrar ediyor, çok yorulmuş.'

DİZİDEN NEDEN AYRILDIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI!

Bir başka seyirci ise, 'Arka Sokaklar'dan ayrılırken ne düşündün ağabey? Sence bu son sana yakıştı mı? Neden ayrıldın?' diye sordu. Çoruh, ayrılık sebebini ilk kez bu kadar net açıkladı:

'Tabi ki çok önemli ama 17 yıl sonra neden ayrıldın cümlesi birazcık şey geliyor bana... Birincisi çok yoruldum, ikincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu. Ki Pandemi dönemi, 19 ay tiyatro öksüz kaldı. Kapalı kaldı ve orayı tekrar toparlamam gerekiyordu. Birçok sebebi var ama dediğim gibi ben de yoruldum. Aslında çok sevdiğim bir karakter olmasına rağmen... Asıl sebep de bu aslında.'

'Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek... 17 sene boyunca hiçbir kış filmim yok mesela. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim. Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için.'
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