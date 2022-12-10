. Evlilik sinyali verdi

Birçok başarılı projede rol almış olan güzel oyuncu Funda Eryiğit, verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yönetmen Berkun Oya ile iki yıldır aşk yaşayan Funda Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" cevabını verdi.

Ekranların en başarılı kadın oyuncuları arasında gösterilen Funda Eryiğit, Re Touch dergisine röportaj verdi. Güzel oyuncu Funda Eryiğit, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" dedi.Funda Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için." cevabını verdi.