. Burcu Esmersoy para basacak

Sosyal medya hesabında 4 milyon takipçisi olan Burcu Esmersoy, buradan da reklam karşılığı ciddi paralar kazanıyor. Esmersoy, sosyal medya reklamına zam yaptı. Yeni yıl için tanıtım fiyatı dudak uçuklattı.

Burcu Esmersoy'un sosyal medyada 4 milyon takipçisi var. Yeni yıl için tanıtım fiyatını belirleyen Esmersoy, ana sayfasında süresiz kalacak post için dudak uçuklatan bir rakam istiyor. Esmersoy, yeni yılda yapacağı reklamlar için 100 bin TL talep ediyor. Gün sayısına göre ise fiyatlar 30 bin TL'den başlıyor. Sadece 24 saat görülebilen hikayelerde ürün tanıtma bedeli ise 30 bin TL.Öte yandan sevgilisi Nazım Akmandil'den İtalya'da evlenme teklifi alan Burcu Esmersoy nikah masasına oturmak için gün sayıyor.