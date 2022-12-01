Ünlü çiftten yeni pozlar

Yaklaşık 3 ay önce şarkıcı Oğuzhan Koç ile yılın düğününe imza atan oyuncu Demet Özdemir, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından eşiyle çekilen yeni fotoğraflarını yayınladı. Kısa sürede büyük ilgi gören ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken; Koç da bu karelere kayıtsız kalamadı.

Demet Özdemir (30) ile Oğuzhan Koç (37), 28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Ünlü çiftten Demet Özdemir'in nikah şahitliğini yapımcı Faruk Turgut üstlenirken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı olmuştu. Çift ilk danslarını ise Zeki Müren’in seslendirdiği ‘Aklımda Sen Fikrimde Sen’ şarkısı ile yapmıştı.



ÜÇ FARKLI GELİNLİK GİYDİ



Özdemir, nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken; nikah sonrasında da Nihan Peker’in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırmıştı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi, Londra’dan sipariş ederek kendisine özel tasarlatmıştı.



"10 YIL SONRA İLK DEFA SÖYLÜYORUM"



Önceki ay Soho House’da gerçekleşen bir davette görüntülenen güzel oyuncu, özel hayatı hakkında ise şöyle konuşmuştu: Şimdi dinlenme aşamasındayım, biliyorsunuz evlilik. Güzel gidiyor evlilik. Şu anda çalışmıyorum, evle ilgileniyorum. Bu cümleyi benden çok nadir duyarsınız, 10 yıl sonra ilk defa bunu söylüyorum. Ben de çok şaşkınım, hâlâ ikna olamıyorum.



"ÇOK KAFA PATLATMADIK"



Demet Özdemir, yeni evleriyle ilgili dekorasyon çalışmalarının sorulması üzerine ise "Dekorasyon çalışmasına çok kafa patlatmadık. Onunla ilgili çok zamanımız olmadı. Çok sevdiğim bir iç mimar arkadaşım var, ona teslim ettik. Tam zamanında işi bitirdi, bizim için önemli olan da o" ifadelerini kullanmıştı.



"MARMARİS GÜNLÜĞÜ"



Tüm bunların ardından şimdilerde Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren Özdemir, 15.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından eşi ve ünlü arkadaşlarıyla yeni pozlarını paylaştı. Peşpeşe yayınladığı karelere, "Marmaris günlüğü! Sizi seviyorum" notunu yazan ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin, "Bu güzel çifte maşallah", "Senin mutlu gözlerin bizim mutluluğumuz" ve "Hep gül, hep mutlu ol" gibi mesajlar yazdığı oyuncuya; Oğuzhan Koç'tan da kalp emojili yorum gecikmedi.



DEMET'E YOĞUN İLGİ



Öte yandan Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte geldiği İstinyePark'da objektiflere takılmıştı. Ünlü oyuncu, Markalar Sokağı'nda karşılaştığı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmemişti. Muhabirlerle sohbeti sırasında yanına gelen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Özdemir, fotoğraf isteklerini geri çevirmemişti. Kendisiyle büyük sevinç içinde fotoğraf çektiren hayranlarına teşekkür eden güzel oyuncu, daha sonra ailesinin yanına giderek, gün boyu alışverişin keyfini çıkarmıştı.



