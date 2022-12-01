Şeyma Subaşı evlilik tarihini açıkladı

Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün tarihini açıkladı. "Mayıs ayında evleneceğiz" diyen Subaşı, "Düğünüm Türkiye’de olmayacak, yerini söylemeyeyim" ifadelerini kullandı

Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Subaşı, 'Birkaç gün önce İstanbul'a geldim' dedi.



EVLİLİK TARİHİNİ AÇIKLADI



Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı alan ve geçtiğimiz haftalarda düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı, konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Subaşı, 'Mayıs ayında evleneceğiz. Düğün yerini söylemeyeyim şimdi. Düğünüm Türkiye'de olmayacak, güzel bir yerde olacak' şekline konuştu.



'KARIN OLMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'



Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını 'Karın olmak için sabırsızlanıyorum' notuyla yayınlamıştı.



'MUTLULUĞUNU ARTIK PAYLAŞMA ŞEYMA'



Ardından düğün davetiyesini yayınlayan Subaşı, gönderisine, 'Mutluluğunu artık sosyal medya hesabından paylaşma Şeyma... Mutluluk bir seçimdir ve ben bu şekilde çok mutluyum. Bazen de onları paylaşırım. Her neyse ben çok heyecanlıyım' ifadelerini kullanmıştı



3 HAZİRAN 2021: SEVGİLİSİNE 'EVET' DEDİ



Öte yandan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin çalkantılı aşkı magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Sık sık aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ve mutluluklarını gözler önüne seren Subaşı, daha sonra 3 Haziran'da Ibiza'da Alsaloussi'den evlilik teklifi aldı ve sevgilisine 'Evet' yanıtını verdi.



'DUYGULARIMI ANLATAMIYORUM'



Subaşı, teklif sonrasında, 'Dünyanın en sevdiğim yerlerinden birinde, hayatımın en büyülü ve unutulmaz bir anı… Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' ifadelerini kullandı.



12 HAZİRAN 2021: MİLYARDER DEĞİL



12 Haziran'da ise Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Alsaloussi'nin milyarder olmadığına dair iddialar basına yansıdı. Alsaloussi sessizliğini koruyarak, hakkında çıkan haberlere yanıt vermemeyi tercih etti.



22 HAZİRAN 2021: HAMİLEYİM



Ardından kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, 22 Haziran'da bebek beklediğini itiraf etti ve evliliklerini de ertelediklerini duyurdu. Subaşı, 'Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım' ifadelerini kullandı.



17 MART 2022: 'BARIŞMAYACAĞIZ!'



Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Subaşı, son olarak ise 'Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum... Tekrar bir barışma olmayacak' açıklamasında bulundu.



'EVLENMEDEN OLMAZ' DEMİŞTİ



Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere, 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle yanıt vermişti.



'MELİSA İSTEMESEYDİ BU YOLA GİRMEZDİM'



Evlilik kararıyla ilgili kızının görüşlerini anlatan Subaşı, 'Melisa ile ağabey-kardeş gibiler. Eğer Melisa sevmeseydi, istemeseydi ya da Melisa'dan öyle bir enerji almasaydım asla bu yola girmezdim' demişti.

