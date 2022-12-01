. Serpil Çakmaklı son halini paylaştı...
  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Serpil Çakmaklı son halini paylaştı...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan ve bir döneme damga vuran Serpil Çakmaklı'nın son hali dikkat çekti. Yeşilçam yıldızını görenler, "Yıllara meydan okuyor", "Kadın hala güzel", "Yıllara kafa tutmuş" yorumları yaptı. 59 yaşındaki oyuncu, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Ekleme: 1.12.2022 - 23:04 Güncelleme: 1.12.2022 - 23:05 / Editör: Ozge Selin
Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Sonradan mahkeme kararıyla ismini Serpil Çakmaklı olarak değiştirdi. Liseden mezun olduktan sonra mankenlik yaptı. Birçok filmde oynadı ve şarkıcılık da yaptı. Serpil Çakmaklı'nın ilk oynadığı film, 1980 yılında çekilen Orhan Kemal'in eseri 'Devlet Kuşu' oldu.

Yeşilçam’ın yıldızı, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Sosyal medyada zaman zaman son halini paylaşan Çakmaklı uzun zamandır paylaşım yapmıyordu. Gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam’ın güzellerinden Serpil Çakmaklı sosyal medyada ortaya çıktı.

Serpil Çakmaklı son halini paylaştı...

"DOĞDUĞUM YERDE OLMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM"

Eskişehirli olan güzel oyuncu yaptığı paylaşımda “Yıllar sonra doğduğum yerde olmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi. Serpil Çakmaklı’yı görenler ise “Maşallah güzel kadın”, “Kadın hâlâ güzel” yorumlarında bulundu.

"YAŞLI DEĞİLİM, YENİ DÖNEME AYAK UYDURURUM"

Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı’nda görüntülenen Serpil Çakmaklı, yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini vermişti. "Projeler var, yeniden ekranlarda olmak istiyorum” diyen sanatçı, “Yeni döneme de ayak uydururum. Ayrıca yaşlı da değilim" demişti.

Serpil Çakmaklı son halini paylaştı...

"FATMA ABLA TARAFIYDIK"

Vefat eden usta sanatçı Fatma Girik’in mükemmel bir oyuncu olduğunu belirten Serpil Çakmaklı, “Yılanlar Öcü filminde Fatma abla tarafıydık. Set arası ya da set bittiğinde hep onunla toplanırdık. Kadir İnanır tarafı da ayrıydı. Çok güzel güzel günlerdi" demişti.

CHP Washington’dan Türkiye'yi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABD'den çevrimiçi bağlandı
CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'ya yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz
Başkan Erdoğan İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile buluştu
Yunanistan yine tahrik peşinde: 'Silahsız' Rodos ve Midilli adalarında tanklarla tatbikat yaptılar
Bakan Nebati 'Yükümlülükleri kaldırdık' diyerek açıkladı! 1,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor
İsveç, PKK’lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
Bakan Ersoy: ABD’den sonra yapımları en çok izlenen ülke konumundayız
Yine DEAŞ tiyatrosu: ABD Türkiye’nin kara harekâtını durdurmak istiyor
Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu taca attı! 'Yavaş ve İmamoğlu'na hayır demeyiz'
Beyaz Saray'dan AB'nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına destek
YSK Başkanı Akkaya'dan 'YSK raporunda 466 bin Suriyeli seçmen bulunduğu' iddiasına yalanlama...
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 16 tutuklama...
AB ülkeleri anlaştı: Rus petrolüne tavan fiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor...
DEAŞ elebaşının öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü...
Firari Can Dündar Almanlara dert yandı! 'Erdoğan kilit role sahip, bağışlarımız kesildi'
Bayraktar Akıncı TİHA'dan TOLUN Minyatür Bomba testi: Atış başarıyla gerçekleşti
1 yıl kullanılmayan cep telefonlarına dikkat

1 yıl kullanılmayan cep telefonlarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın WhatsApp mesajları ve ses kayıtları ortaya çıktı: Bugün kesmiyor musun birini!

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

WhatsApp kullanıcılarının mesaj bulma kabusu sona eriyor

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı

Van Gölü'nün çekilmesiyle 'mikrobiyalit tarlası' ortaya çıktı