. Serpil Çakmaklı son halini paylaştı...

Gerçek adı Şener Dönmez olan Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Sonradan mahkeme kararıyla ismini Serpil Çakmaklı olarak değiştirdi. Liseden mezun olduktan sonra mankenlik yaptı. Birçok filmde oynadı ve şarkıcılık da yaptı. Serpil Çakmaklı'nın ilk oynadığı film, 1980 yılında çekilen Orhan Kemal'in eseri 'Devlet Kuşu' oldu.Yeşilçam’ın yıldızı, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Sosyal medyada zaman zaman son halini paylaşan Çakmaklı uzun zamandır paylaşım yapmıyordu. Gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam’ın güzellerinden Serpil Çakmaklı sosyal medyada ortaya çıktı."DOĞDUĞUM YERDE OLMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM"Eskişehirli olan güzel oyuncu yaptığı paylaşımda “Yıllar sonra doğduğum yerde olmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi. Serpil Çakmaklı’yı görenler ise “Maşallah güzel kadın”, “Kadın hâlâ güzel” yorumlarında bulundu."YAŞLI DEĞİLİM, YENİ DÖNEME AYAK UYDURURUM"Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı’nda görüntülenen Serpil Çakmaklı, yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini vermişti. "Projeler var, yeniden ekranlarda olmak istiyorum” diyen sanatçı, “Yeni döneme de ayak uydururum. Ayrıca yaşlı da değilim" demişti."FATMA ABLA TARAFIYDIK"Vefat eden usta sanatçı Fatma Girik’in mükemmel bir oyuncu olduğunu belirten Serpil Çakmaklı, “Yılanlar Öcü filminde Fatma abla tarafıydık. Set arası ya da set bittiğinde hep onunla toplanırdık. Kadir İnanır tarafı da ayrıydı. Çok güzel güzel günlerdi" demişti.