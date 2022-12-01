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Sergen Deveci'den yeni paylaşım

Geçirdiği trafik kazasından sonra hastanedeki tedavisine devam edilen Sergen Deveci'den, balonlu paylaşım geldi.

Ekleme: 1.12.2022 - 08:58 Güncelleme: 1.12.2022 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Amasya'da turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün tıra çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan tiyatrocu Sergen Deveci'nin tedavisi devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yatan Sergen Deveci'den yeni bir paylaşım geldi.

'Yeni nefesimle şişirdim'
Ölümden dönen ünlü oyuncu, son paylaşımında serum askısındaki balonları paylaştı. Deveci, yayınladığı kareye 'Sıradan balonlar değil, yeni nefesimle şişirilmiş balonlar.' notunu düştü.

'İyiyim'
Ameliyat sonrası hasta yatağında poz veren Deveci, paylaşımında 'Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım. Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum.' demişti.

Sergen Deveci'den yeni paylaşım
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