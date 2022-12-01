. Nihat Doğan'dan Arezoo Gharlar paylaşımı...

Nihat Doğan'ın hamile eşi Arezoo Gharlar'ın, ünlü türkücüyü terk ederek, memleketi İran'a gittiği ve çocuğunu orada doğurmak istediği iddia edilmişti. Söz konusu haberlerin aksine ikiliden yeni bir fotoğraf geldi.

Nihat Doğan, geçtiğimiz ağustos ayında bir yıldır aşk yaşadığı Arezoo Gharlar ile sessiz sedasız evlenmişti. Oğlunu kucağına almak için gün sayan 46 yaşındaki türkücü, evliliğiyle ilgili çok konuşulan iddiayı yalanladı."SON 5 HAFTA""Eşi Arezoo Gharlar'ın evi terk edip İran'a döndüğü" haberleri üzerine sosyal medya hesabından eşi ile doktor kontrolüne giderken çekilikleri fotoğrafı yayınlayan Nihat Doğan, "Son kontroller, son 5 hafta. Duam belli duyan belli" mesajını yazdı.