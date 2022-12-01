. Hazal Kaya'dan çocuk açıklaması...
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Beyaz Gazete
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Hazal Kaya'dan çocuk açıklaması...

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, yakın dostu Aslı Kızmaz'ın çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti .

Ekleme: 1.12.2022 - 22:56 Güncelleme: 1.12.2022 - 22:58 / Editör: Ozge Selin
Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırdı. Aynı yıl kasım ayında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve bebeğine Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan çocuk açıklaması...

"KIZIMA YARASIN"

32 yaşındaki Kaya, yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın çektiği pozu "Fotoğrafı Aslı Kızmaz çekti. Çektiğinden beri de paylaşmamı istiyor ama ben hep unutuyorum. Kafamın bütün gücüyle çalıştığı günleri hepimiz özlüyoruz ama olsun. Fosforum, Omega 3’üm kızıma yarasın" notuyla paylaştı.
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