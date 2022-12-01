. Hazal Kaya'dan çocuk açıklaması...

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile beş yıllık aşkını 6 Şubat 2019'da evlilikle taçlandırdı. Aynı yıl kasım ayında ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, şimdilerde ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek bekleyen ve bebeğine Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan ünlü isim, karnı burnunda yeni pozunu takipçileriyle paylaştı."KIZIMA YARASIN"32 yaşındaki Kaya, yakın arkadaşı Aslı Kızmaz'ın çektiği pozu "Fotoğrafı Aslı Kızmaz çekti. Çektiğinden beri de paylaşmamı istiyor ama ben hep unutuyorum. Kafamın bütün gücüyle çalıştığı günleri hepimiz özlüyoruz ama olsun. Fosforum, Omega 3’üm kızıma yarasın" notuyla paylaştı.