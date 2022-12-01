. Hakan Ural'dan iddialara sert cevap!
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Beyaz Gazete
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Hakan Ural'dan iddialara sert cevap!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hilal Özdemir ile yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuşan Hakan Ural, oğlu Engincan Ural hakkında çıkan boşanma iddialarına yanıt verdi. Şarkıcı Sibel Can ile eski eşi Hakan Ural'ın evliliğinden dünyaya gelen Engincan, 9 Ekim'de Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girmişti.

Ekleme: 1.12.2022 - 22:52 Güncelleme: 1.12.2022 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz ekim ayında nikâh masasına oturan Engincan Ural ile Merve Kaya'nın evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları öne sürüldü.�Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, 'Üzüldüm şimdi senin de evladın var. O benim evladım, evladım yani! Onun yaşı 30 ama benim için hala bir çocuk o” ifadelerini kullandı.

'DAHA 45 GÜNLÜK EVLİYİZ'

Engincan Ural'ın haberlere bir şey demediğini belirten ve kendisine anlattıklarından bahseden Ural, “Engincan çıkan iddialar ile ilgili bana ‘Daha 45 günlük evliyiz ve benim eşime bir kadına yönelik bu kadar fütursuz ve ucuz bir iddiayı nasıl söylerler' dedi' ifadelerini kullandı.

Hakan Ural'dan iddialara sert cevap!

'GRAM UTANMANIZ YOK MU?'

18 yaşından beri bu tip haberlerin mağduru olduğunu belirten Ural, 'Benim çocuğum oldu onun da bunu yaşadığını görüyorum. 'Merve, Engincan'ı aldatmış' diye yalan iddialar atıyorsun. Merve bir kadın, 'Eşini aldattı' diyorsun. Yazıklar olsun bu kadar gram utanmanız yok mu?” diye konuştu.

Hakan Ural'dan iddialara sert cevap!

'ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK'

Engincan Ural'ın dava açacağını söyleyen Ural, “Haberi hemen kaldırmışlar, sosyal medyadan çıktısı alınıyor artık. Özrü kabahatinden büyük” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

'SİBEL'E DE ÜZÜLÜYORUM'

Eski eşi Sibel Can ile ilgili de konuşan Hakan Ural, 'Bir de yazık Sibel de anne tabii yani ona da üzülüyorum. Sibel'in de üzüntüsünü anlayabiliyorum. Haber o kadar büyüyor ki bütün gazetelerde bütün dijital mecralarda şu yazıyor ‘Sibel Can'dan oğlu ve gelini ile ilgili çıkan sözlere cevap geldi' düşünsene bir kişinin fütursuzluğu ahlaksızlığı binlerce insanı etkiliyor” açıklamasını yaptı.

Hakan Ural'dan iddialara sert cevap!

'ÇOCUKLARIMIZDAN NE İSTİYORSUNUZ?'

İddialar hakkında konuşmasını sürdüren Ural, 'Bize saldırın, çocuklarımızdan ne istiyorsunuz? Yazıklar olsun! Ben kendi yaşadıklarımı ki üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadıklarım aklıma geldiğinde nefesim daralıyor. İnsanların ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Sen bir insana gidip bunu sorabilir misin? Sen bir erkeğe gidip sorabilir misin 'Karın seni aldattı mı' diye? Çıldırdınız mı?” sözleriyle tepki gösterdi.
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